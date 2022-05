Aguero | Manchester gli dedica una statua La fidanzata | “Per sempre leggenda”

Advertising

ilpost : Il gol che cambiò la storia del Manchester City, dieci anni fa - collateralgio : RT @ilpost: Il gol che cambiò la storia del Manchester City, dieci anni fa - gilnar76 : Statua Aguero, il Manchester City celebra l’anniversario del gol al QPR #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… - AboutJFootball_ : Il Manchester City dedica una statua al Kun Agüero, immortalato durante l'esultanza per il gol del 3-2 durante la s… - mcfcnewsapp : Manchester City Debut Sergio Aguero Statue: -

Statua, ilCity celebra il suo ex attaccante nel giorno dell'anniversario del gol al QPR che valse la Premier League Grande gesto da parte delCity che ha voluto dedicare una ...Commenta per primo Dieci anni dopo, aè ancora festa. Il 13 maggio 2012, all'ultima giornata di Premier League, Sergiosegnò il gol del 3 - 2 con il quale il City di Roberto Mancini ribaltò la partita contro il QPR ...A 10 anni esatti dal gol segnato a tempo scaduto al QPR che è valso il titolo al Manchester City, oggi, il Kun Aguero era a Manchester per un'occasione speciale ...(SNAI Sportnews) Manchester City, all’ingresso dello stadio la statua ad Aguero. Era il 13 maggio 2012 quando, ai titoli di coda dell’ultima giornata di Premier League, Sergio Aguero segnava il gol ...