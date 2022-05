Addio al mezzosoprano Teresa Berganza | artista dal canto aristocratico

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –al grandespagnolo. La cantante si è spenta oggi a Madrid all’età di 89 anni. Lo annuncia la famiglia con un post su facebook: “”’ di Rossini, ‘’ di. Voglio andarmene senza fare rumore… Non voglio annunci pubblici, nessuna veglia, niente. Sono venuta al mondo e nessuno se n’è accorto, quindi desidero lo stesso quando me ne andrò’. Tutta la famiglia rispetta la sua volontà. Il nostro omaggio sarà ricordarla in tutta la sua pienezza e continuare a goderne attraverso le sue interpretazioni per ricordarla sempre”.Vargas era nata a Madrid il 16 marzo del 1933 ed è stata uno dei mezzosprani più raffinati della sua generazione per intensità espressiva, ...