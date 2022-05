Aci al Giro d’Italia | campagna per la sicurezza stradale Coppola | Mobilità | l’educazione inizia a scuola

(Di venerdì 13 maggio 2022) Laper la#rispettiamoci – promossa da Aci durante il, per indirizzare verso i corretti comportamenti di guida, specie quando gli automobilisti incontrano chi pedala o i pedoni – giunge alla sua quarta edizione. Quest’anno sono previsti uno spot tutorial sulla, durante la diretta del, e la raccolta di testimonianze nelle sedi di partenza e arrivo di tappa da parte di opinion leader, ciclisti professionisti e leggende del ciclismo nazionale che verranno postate sul portale ufficiale del. Al contempo, la diffusione è assicurata dai canali web e social di Aci, oltre che da una newsroom per informare i media locali sui numeri degli incidenti nei Comuni e nelle Aree ...

