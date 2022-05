Achille Lauro rompe il silenzio dopo l’eliminazione dall’Eurovision: «Sbattetemi giù dal toro, se riuscite» (Di venerdì 13 maggio 2022) C’è un velo di amarezza, ma anche tanta voglia di rivalsa, nelle parole di Achille Lauro dopo la mancata qualificazione per la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino, in programma per domani, sabato 14 maggio. In un post su Instagram, l’artista romano, in gara in quota San Marino, dopo il verdetto della seconda semifinale ha commentato: «Grazie Bellezze, Sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo». Il riferimento è al toro meccanico rosso tempestato di diamanti, cavalcato durante la performance di Stripper, il brano portato in gara alla kermesse, che però non ha convinto il pubblico. Malgrado ciò, Achille Lauro non si ferma. E anzi inizierà presto il suo nuovo tour che prenderà il via il ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) C’è un velo di amarezza, ma anche tanta voglia di rivalsa, nelle parole dila mancata qualificazione per la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino, in programma per domani, sabato 14 maggio. In un post su Instagram, l’artista romano, in gara in quota San Marino,il verdetto della seconda semifinale ha commentato: «Grazie Bellezze,giù dalse. Ci vediamo in Tour, vi amo». Il riferimento è almeccanico rosso tempestato di diamanti, cavalcato durante la performance di Stripper, il brano portato in gara alla kermesse, che però non ha convinto il pubblico. Malgrado ciò,non si ferma. E anzi inizierà presto il suo nuovo tour che prenderà il via il ...

