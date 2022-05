Achille Lauro cowboy all' Eurovision | lo show esplosivo col toro non basta | eliminato

(Di venerdì 13 maggio 2022) Controcorrente, sfacciato, rock e romantico:De Marinis, in arte, sale sul palco dell'Song Contest per la Repubblica di San Marino e fa il pieno di applausi. Provocatorio, trasgressivo e volutamente sgraziato, il cantante romanofa parlare di sé e non si nasconde. Ma non, il cantanta alla seconda semifinale viene. La sua canzone, Stripper, è un manifesto di libertà e un omaggio a molti “mostri sacri”: da Madonna ai Beatles, dai Clash a Britney Spears. Il liveprocede secondo ritmi serratissimi, ma quando il performer cavalca unmeccanico in scena, il tempo si ferma e gli italiani sentono il peso del derby (è il secondo concorrente italiano dopo Mahmood e Blanco). Ad ...

La tuta di pizzo di Achille Lauro è un viaggio: va dalla Love Parade dei primi Novanta al palco dell'amore del 2022, l'Eurovision a Torino. Una fiammata di libertà. Lui lo abbiamo già visto vestito in ogni modo, ma fuori dalla finale. Nulla di fatto per i "quasi" italiani in gara ad Eurovision Song Contest 2022. La tanto chiacchierata presenza di Achille Lauro al concorso europeo con la bandiera di San Marino si è rivelata un disastro.