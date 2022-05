Achille Lauro a sorpresa eliminato dall’Eurovision 2022: la sua reazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Achille Lauro ha infiammato il pubblico di Torino dell’Eurovision 2022, ma evidentemente non quello europeo che non lo ha premiato fermando la sua corsa per la finale dell’Eurovision 2022. In modo immeritato, ed a sorpresa, è stato eliminato nella seconda semifinale di ieri sera. Achille Lauro reagisce alla sua eliminazione all’Eurovision 2022 Un’eliminazione che fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 13 maggio 2022)ha infiammato il pubblico di Torino dell’Eurovision, ma evidentemente non quello europeo che non lo ha premiato fermando la sua corsa per la finale dell’Eurovision. In modo immeritato, ed a, è statonella seconda semifinale di ieri sera.reagisce alla sua eliminazione all’EurovisionUn’eliminazione che fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

