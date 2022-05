Advertising

Affaritaliani : Acea sogna il termovalorizzatore per vendere energia I rifiuti di Roma fanno gola a Hera e al gigante Veolia La mul… -

AGI - Agenzia Italia

"Giochiamo l'ultima contro Montevarchi, che è già retrocessa " commenta il coach dell'Andrea Spinello - E' una partita che ci dà ancora speranza per arrivare all'ottavo posto, che dopo l'annata ..."Giochiamo l'ultima contro Montevarchi, che è già retrocessa " commenta il coach dell'Andrea Spinello - E' una partita che ci dà ancora speranza per arrivare all'ottavo posto, che dopo l'annata ... Le immatricolazioni di auto in Europa calano per il settimo mese consecutivo