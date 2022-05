Accusato di corruzione, il funzionario di polizia provinciale si uccide durante l’arresto a Palermo (Di venerdì 13 maggio 2022) Quando i finanzieri hanno bussato alla porta di casa, ha pensato non ci fosse altra via d’uscita se non quella di uccidersi. È successo a un funzionario della polizia provinciale della Città metropolitana di Palermo che nella notte del 12 maggio si è tolto la vita davanti alle forze dell’ordine, giunte nella sua abitazione per la notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa rivolta a Marcello Miraglia, 61 anni, era quella di corruzione. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, durante le operazioni di notifica il funzionario avrebbe chiesto a un uomo della Guardia di Finanza di poter andare in bagno. Subito dopo ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal sesto piano. Il maresciallo che lo seguiva ha tentato di ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Quando i finanzieri hanno bussato alla porta di casa, ha pensato non ci fosse altra via d’uscita se non quella dirsi. È successo a undelladella Città metropolitana diche nella notte del 12 maggio si è tolto la vita davanti alle forze dell’ordine, giunte nella sua abitazione per la notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa rivolta a Marcello Miraglia, 61 anni, era quella di. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri,le operazioni di notifica ilavrebbe chiesto a un uomo della Guardia di Finanza di poter andare in bagno. Subito dopo ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal sesto piano. Il maresciallo che lo seguiva ha tentato di ...

