Accusato di corruzione | funzionario si suicida durante l' arresto

infoitinterno : 'Vado in bagno', funzionario di polizia si suicida mentre l'arrestano: accusato di corruzione - infoitinterno : Suicidio in Sicilia: accusato di corruzione, si lancia dalla finestra durante l’arresto - bizcommunityit : Marcello Miraglia, un funzionario accusato di corruzione, si suicida durante l’arresto a Palermo - Viv_Palermo : Bagheria: accusato di corruzione, funzionario della polizia provinciale si suicida durante l'arresto… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Palermo, accusato di corruzione: funzionario di polizia si uccide -

Miraglia era coinvolto in un'indagine pernella quale sono indagate altre 9 persone. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. +Il funzionario della Polizia provinciale era rimasto coinvolto in una inchiesta per, coordinata dalla procura di Termini Imerese, in cui erano indagate altre nove persone: al vaglio dell'...Marcello Miraglia era stato raggiunto nella sua abitazione da un'ordinanza di custodia cautelare. I finanzieri non sono riusciti a fermarlo dal compiere il gesto fatale ...Marcello Miraglia, 61 anni, funzionario di polizia provinciale della Città Metropolitana di Palermo, arrestato con l'accusa di corruzione si è ucciso. (YouTG.net) Il militare si è provocato una grave ...