Accadde oggi, 13 maggio 2012: l’ultima partita di Del Piero con la Juventus (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono trascorsi 10 anni da quell’indimenticabile 13 maggio 2012, quando Alessandro Del Piero ha disputato la sua ultima partita in maglia bianconera. Simbolo indiscusso della Juventus, sono trascorsi dieci anni da quando lo storico capitano bianconero ha siglato il suo ultimo gol con la maglia della Vecchia Signora. Fonte: TwitterClub più titolato d’Italia, la Juventus è riuscita a portare a casa, nel corso degli anni, diversi successi. Artefici di queste grandi imprese sportive, ovviamente, sono i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere, passando per i difensori fino ad arrivare agli attaccanti. Proprio soffermandosi sui calciatori, non si può negare come alcuni più di altri siano riusciti a legare in modo indissolubile il loro nome a quello della Vecchia Signora. A tal ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono trascorsi 10 anni da quell’indimenticabile 13, quando Alessandro Delha disputato la sua ultimain maglia bianconera. Simbolo indiscusso della, sono trascorsi dieci anni da quando lo storico capitano bianconero ha siglato il suo ultimo gol con la maglia della Vecchia Signora. Fonte: TwitterClub più titolato d’Italia, laè riuscita a portare a casa, nel corso degli anni, diversi successi. Artefici di queste grandi imprese sportive, ovviamente, sono i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere, passando per i difensori fino ad arrivare agli attaccanti. Proprio soffermandosi sui calciatori, non si può negare come alcuni più di altri siano riusciti a legare in modo indissolubile il loro nome a quello della Vecchia Signora. A tal ...

