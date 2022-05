A12 | da lunedì chiusa uscita stazione Torrimpietra per lavori

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentiredi rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’impalcato sul ponte “Rio Palidoro”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata. Per tale motivo, saràladi, inper chi proviene dalla SS1 Aurelia, dalle 12:00 di16 alle 14:00 di venerdì 20 maggio, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A12 e percorrere la rampa che immette sulla Roma-Fiumicino in direzione di Roma, o, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore alle 15 tonnellate, si consiglia di uscire allo svincolo di Maccarese e seguire le indicazioni per Roma. (Agenzia Dire)