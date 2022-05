A Milano il primo festival sul ciclo mestruale. Parla l’organizzatrice: “Le mestruazioni sono ancora un tabù da sfatare” (Di venerdì 13 maggio 2022) Parlare di mestruazioni è ancora un tabù. Agli uomini creano un fastidioso senso di disgusto, tipico di chi non convive con qualcosa e quindi, in realtà, non lo conosce. Le donne spesso se ne vergognano, tanto da chiamarle con altri nomi. Valentina Lucia Fontana con Alessandra Giglio, scrittrice e attrice, e Sonia Castelli piscoterapeuta, ha lanciato prima il podcast Eva in rosso e ora il primo festival del ciclo mestruale, che si terrà a Milano dal 17 al 19 giugno in tre diverse location: il Mare Culturale Urbano, il Nuovo Armenia e il Rob de Matt. “Sarà un’occasione per sfatare questo tabù, anche con ironia”, promette a La Notizia Valentina Fontana (nella foto). Valentina, come nasce l’idea di questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022)re diun. Agli uomini creano un fastidioso senso di disgusto, tipico di chi non convive con qualcosa e quindi, in realtà, non lo conosce. Le donne spesso se ne vergognano, tanto da chiamarle con altri nomi. Valentina Lucia Fontana con Alessandra Giglio, scrittrice e attrice, e Sonia Castelli piscoterapeuta, ha lanciato prima il podcast Eva in rosso e ora ildel, che si terrà adal 17 al 19 giugno in tre diverse location: il Mare Culturale Urbano, il Nuovo Armenia e il Rob de Matt. “Sarà un’occasione perquesto, anche con ironia”, promette a La Notizia Valentina Fontana (nella foto). Valentina, come nasce l’idea di questo ...

