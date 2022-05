10 cocktail per 10 grandi film (Di venerdì 13 maggio 2022) Dieci cocktail per altrettanti capolavori del cinema. È la nuova proposta dell'Hotel The Box di Riccione , che ha affidato il concept della propria drinklist al noto campione del mondo di bartending Bruno Vanzan. La collaborazione ha dato il via a un lavoro di ricerca per celebrare la tappa autoriale o interpretativa più significativa in ognuna delle ultime 10 decadi sul grande schermo. Ne è nata una vera e propria guida alla Moviexology, lanciata in occasione del World cocktail Day 2022 del 13 maggio, che promette di diventare un trend dell'estate. LEGGI ANCHE: I cocktail da bere a Gotham City«Gotham City cocktails» di André Darlington e Ted Thomas è il libro con 70 ricette, note e d'archivio, per bere bene, alla maniera del Cavaliere Oscuro Il nuovo Gin firmato Peck per palati gourmandLa rosa dei distillati ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Dieciper altrettanti capolavori del cinema. È la nuova proposta dell'Hotel The Box di Riccione , che ha affidato il concept della propria drinklist al noto campione del mondo di bartending Bruno Vanzan. La collaborazione ha dato il via a un lavoro di ricerca per celebrare la tappa autoriale o interpretativa più significativa in ognuna delle ultime 10 decadi sul grande schermo. Ne è nata una vera e propria guida alla Moviexology, lanciata in occasione del WorldDay 2022 del 13 maggio, che promette di diventare un trend dell'estate. LEGGI ANCHE: Ida bere a Gotham City«Gotham Citys» di André Darlington e Ted Thomas è il libro con 70 ricette, note e d'archivio, per bere bene, alla maniera del Cavaliere Oscuro Il nuovo Gin firmato Peck per palati gourmandLa rosa dei distillati ...

Advertising

G_IDLEITALIA : [INFO] Il marchio di Whisky pubblicizzato da Soyeon nei suoi post Instagram, ha visto i post e per ringraziarla ha… - tanyasbrandshow : Sago House annuncia la raccolta inaugurale di #cocktail NFT per commemorare il primo anno di menu… - GnamTasty : RT @Cucina_Italiana: Oggi è venerdì ed è anche il #WorldCocktailDay cucinieri, quindi ci sono due buoni motivi per bersi un bel drink stase… - henriettebrx : RT @cambialaterra: ?? “Le analisi di Compagnia del Suolo simili a quelle di Wageningen. Effetto cocktail, la presenza di più sostanze nociv… - EcoBioShopping : Sai che oggi è il Cocktail Day? ?? E noi lo festeggiamo così: con un ottimo Spritz #plasticfree nel Bicchiere in PL… -