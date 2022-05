(Di giovedì 12 maggio 2022) Zdenekancora lae Jose Mourinho . L'ex allenatore giallorosso, attuale tecnico del Foggia in Serie C, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, ha risposto così ad una domanda ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Zeman punge la Roma: «Conference League? Coppa di basso livello, da Paesi sottosviluppati» - leggoit : Zeman punge la Roma: «Conference League? Coppa di basso livello, da Paesi sottosviluppati» - corgiallorosso : #Zeman punge nuovamente #Mou: “Finale di Conference? E’ un torneo di bassissimo livello” - romanewseu : #Zeman punge #Mourinho: “Roma in finale di Conference? Vuol dire che è una coppa di basso livello” ??… -

leggo.it

Zdenekancora la Roma e Jose Mourinho . L'ex allenatore giallorosso, attuale tecnico del Foggia in Serie C, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, ha risposto così ad una domanda sullo ......tipica delle squadre allenate da Zdenek, propositive ma colpevoli di lasciare troppi spazi per le ripartenza avversarie. La formazione ligure attende paziente nella sua metà campo, ein ... Zeman punge la Roma: «Conference League Coppa di basso livello, da Paesi sottosviluppati» Zdenek Zeman punge ancora la Roma e Jose Mourinho. L'ex allenatore giallorosso, attuale tecnico del Foggia in Serie C, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, ha ...ROMA MOURINHO ZEMAN – “Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League E’ un segno del livello di quella coppa, che è molto basso”, le parole di Zeman a ‘Un giorno da Pecora’ su Radio1. Il ...