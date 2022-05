Zeman: «La finale di Coppa Italia? Poche verticalizzazioni e troppa difesa. Allegri non è rinunciatario» (Di giovedì 12 maggio 2022) Mourinho continua a non rispondere – dichiarò di aver vinto 25 titoli e di non voler rispondere a chi ha vinto solo due Serie B in carriera – ma Zdenek Zeman continua ad attaccare l’attuale allenatore della Roma. Il boemo, che oggi compie 75 anni, è intervenuto a Rai Radio 1 e non ha certo avuto belle parole per l’illustre collega portoghese. Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno del livello di quella Coppa, che è molto basso. Ci giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati Se non scorre buon sangue con Mourinho non si può dire lo stesso del rapporto con Allegri. Zeman ne parla in relazione alla finale di Coppa Italia. La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. Ci sono state ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Mourinho continua a non rispondere – dichiarò di aver vinto 25 titoli e di non voler rispondere a chi ha vinto solo due Serie B in carriera – ma Zdenekcontinua ad attaccare l’attuale allenatore della Roma. Il boemo, che oggi compie 75 anni, è intervenuto a Rai Radio 1 e non ha certo avuto belle parole per l’illustre collega portoghese. Mourinho ha portato la Roma indi Conference League? È un segno del livello di quella, che è molto basso. Ci giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati Se non scorre buon sangue con Mourinho non si può dire lo stesso del rapporto conne parla in relazione alladi. La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. Ci sono state ...

