Zeman: «Conference? Competizione di basso livello per paesi sottosviluppati» (Di giovedì 12 maggio 2022) «Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno di quello che è questa Competizione». Così Zdenek Zeman, ex tecnico della Roma, tra le altre, ha commentato il cammino dei giallorossi in questa stagione nel suo intervento a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ «Ma che coppa è? È L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) «Mourinho ha portato la Roma in finale diLeague? È un segno di quello che è questa». Così Zdenek, ex tecnico della Roma, tra le altre, ha commentato il cammino dei giallorossi in questa stagione nel suo intervento a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ «Ma che coppa è? È L'articolo

