Zelensky, non riconosceremo mai la Crimea russa (Di giovedì 12 maggio 2022) "Non ho mai parlato di riconoscere l'indipendenza della Crimea, non la riconosceremo mai come parte della Federazione russa". Lo ha detto il premier ucraino Volodymyr Zelensky intervistato da Bruno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Non ho mai parlato di riconoscere l'indipendenza della, non lamai come parte della Federazione". Lo ha detto il premier ucraino Volodymyrintervistato da Bruno ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - GiovaQuez : Si è da subito accerchiata Kiev invocando il golpe militare contro Zelensky. Lo stesso Putin ha poi respinto ogni t… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Questi toni patriottici che sono tossici, non sono sicura che questo battaglione Azov sia al servizio e… - Venere781 : RT @valy_s: #Zelensky non è disposto a “concedere” nulla In un’intervista a #portaaporta dice chiaramente che non è disposto a “salvare la… - Open_gol : «Putin non riuscirà a salvarsi la faccia», ha detto Zelensky #UkraineRussiaWar -