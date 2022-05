Zelensky: 'L'Ucraina non riconoscerà mai la Crimea come parte della Russia' (Di giovedì 12 maggio 2022) A Porta a Porta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa, ha detto chiaramente che "Non riconosceremo mai la Crimea come parte della Federazione Russa". "Siamo pronti a ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) A Porta a Porta il presidente ucraino Volodymyr, intervistato da Bruno Vespa, ha detto chiaramente che "Non riconosceremo mai laFederazione Russa". "Siamo pronti a ...

