Zelensky china il capo alla Nato: “Mai la Crimea alla Russia. Putin non salverà la faccia” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ospite d'onore nella puntata del 12 maggio di Porta a Porta, lo storico programma di Rai1 condotto da Bruno Vespa. Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista alla trasmissione della tv di Stato, parlando in primis della questione Crimea-Russia, che ha tenuto banco negli scorsi giorni: “Non ho mai parlato di riconoscere l'indipendenza della Crimea, non la riconosceremo mai come parte della Federazione russa. Anche prima della guerra la Crimea aveva autonomia, ma è sempre stato territorio ucraino. Noi abbiamo detto che siamo pronti a parlare con la Russia. Ora non possiamo deliberare una decisione sulla Crimea perché c'è la guerra, la lasciamo da parte se ostacola l'incontro e credo che questa proposta sia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Ospite d'onore nella puntata del 12 maggio di Porta a Porta, lo storico programma di Rai1 condotto da Bruno Vespa. Volodymyr, presidente dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervistatrasmissione della tv di Stato, parlando in primis della questione, che ha tenuto banco negli scorsi giorni: “Non ho mai parlato di riconoscere l'indipendenza della, non la riconosceremo mai come parte della Federazione russa. Anche prima della guerra laaveva autonomia, ma è sempre stato territorio ucraino. Noi abbiamo detto che siamo pronti a parlare con la. Ora non possiamo deliberare una decisione sullaperché c'è la guerra, la lasciamo da parte se ostacola l'incontro e credo che questa proposta sia ...

Advertising

tempoweb : #Zelensky china il capo alla #Nato: “Mai la #Crimea alla #Russia. #Putin non salverà la faccia” #guerra #ucraina… - wggTODAY : @antonio3160 zelensky dovrebbe rispondere per il casino che ha combinato. ??… così come la china per il bordello che ha lanciato ?? - Massimi66905942 : Se l'ultima lettera cela la guerra la prima risplende della vera umanità: Arte Amore Amicizia #Ukraine… - Massimi66905942 : Arrendersi alla Pace è la vittoria più gloriosa! #Ukraine #UkraineRussianWar #UkraineWar #UkraineRussia #Peace… - Massimi66905942 : La vittoria è un obiettivo e chi ha un obiettivo spesso non ha remore. #Ukraine #UkraineRussianWar #UkraineWar… -