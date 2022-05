Zelensky: "Al tavolo se i russi se ne vanno, ma non cederemo mai la Crimea". Mosca: "Se la Nato continua ad armare Kiev si rischia la guerra nucleare totale" (Di giovedì 12 maggio 2022) Missili su tutta l'Ucraina. Nuovo assalto all'Azovstal, i russi bloccano le uscite. Pesanti combattimenti nel Donbass. Kiev chiede "un posto riservato nell'Ue". Svezia e Finlandia accelerano sulla Nato ma il Cremlino avverte: "In caso di adesione prenderemo contromisure militari" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Missili su tutta l'Ucraina. Nuovo assalto all'Azovstal, ibloccano le uscite. Pesanti combattimenti nel Donbass.chiede "un posto riservato nell'Ue". Svezia e Finlandia accelerano sullama il Cremlino avverte: "In caso di adesione prenderemo contromisure militari"

Advertising

GiovaQuez : Di Cesare: 'L'Europa non avrebbe dovuto mandare le armi ma dire a Putin e Zelensky di sedersi a un tavolo'. Mecojon… - LaStampa : Zelensky: “Draghi ha ragione, possiamo vincere: al tavolo con Putin solo se i russi se ne vanno. Scambio di prigion… - GiovaQuez : Salvini: 'Ho l'impressione che Russia e Ucraina si siederebbero sul tavolo a trattare, vorrebbero farlo, ma in quel… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Zelensky: “Draghi ha ragione, possiamo vincere: al tavolo con Putin solo se i russi se ne vanno. Scambio di prigionieri per s… - infoitinterno : Zelensky a Porta a Porta: «Non cederemo mai la Crimea a Mosca. Al tavolo solo se i russi se ne vanno» -