Zelensky a Porta a Porta: «Non cederemo mai la Crimea a Mosca. Al tavolo solo se i russi se ne vanno» (Di giovedì 12 maggio 2022) «Sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum», così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa nella trasmissione Porta a Porta, ha dichiarato di essere pronto al dialogo con il presidente russo solo a patto che cambi l’approccio di Mosca. «Per quello che riguarda le trattative con la russia, la questione si complica ogni giorno perché ogni giorno i russi occupano i villaggi», ha continuato il presidente, «molte persone hanno lasciato le loro case, sono state uccise dai russi e vedo tracce di torture e uccisioni. Questo non fa che complicare molto la possibilità di condurre trattative, vogliamo che capiate che la nostra società è molto pacifica, da otto anni volevamo fare una ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) «Sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum», così il presidente ucraino Volodymyr, intervistato da Bruno Vespa nella trasmissione, ha dichiarato di essere pronto al dialogo con il presidente russoa patto che cambi l’approccio di. «Per quello che riguarda le trattative con laa, la questione si complica ogni giorno perché ogni giorno ioccupano i villaggi», ha continuato il presidente, «molte persone hanno lasciato le loro case, sono state uccise daie vedo tracce di torture e uccisioni. Questo non fa che complicare molto la possibilità di condurre trattative, vogliamo che capiate che la nostra società è molto pacifica, da otto anni volevamo fare una ...

