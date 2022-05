Zelensky a 'Porta a Porta': negoziati solo se Putin si ritira (Di giovedì 12 maggio 2022) Salvare la faccia a Vladimir Putin mai. Volodymyr Zelensky è categorico nel suo messaggio all'Occidente, respingendo il pressing di chi lo vorrebbe a tutti i costi al tavolo dei negoziati, anche ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 12 maggio 2022) Salvare la faccia a Vladimirmai. Volodymyrè categorico nel suo messaggio all'Occidente, respingendo il pressing di chi lo vorrebbe a tutti i costi al tavolo dei, anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky a Porta a Porta: 'Sono pronto a parlare con Putin ma senza ultimatum. Ma la questione si complic… - RaiNews : Per la prima volta dall’inizio del conflitto il presidente #Zelensky questa sera partecipa a un programma televisiv… - justN3llO : Lo dico? Lo dico. Io non ho tempo nemmeno per vedere i miei amici in una giornata di lavoro full time. Zelensky inv… - SerieTvserie : Porta a Porta, Bruno Vespa intervista il presidente ucraino Zelensky - il_kaino : Zelensky da Vespa a Porta a Porta. Il plastico, lo fornisce la NATO. #Zelensky #PortaaPorta #vespa -