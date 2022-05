Zaniolo | prove di rinnovo con la Roma | alla finestra due big di A!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 12 maggio 2022) Buon periodo per lae per Nicolò, che insieme hanno centrato un obiettivo assai importante come quello di giocarsi la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. NicolòAdesso le parti però dovranno anche sedersi per cercare di trovare un accordo riguardo ildel contratto del talento giallorosso. Non sembrerebbero esserci problemi, vista la volontà anche del giocatore a continuare in giallorosso e con Mourinho, ma come fa sapere la Gazzetta dello Sport, sia Milan che Juventus sono molto vigili sull’azzurro.