Women for Women, tutte le star: da Cucinotta a Solarino e Crescentini (Di giovedì 12 maggio 2022) Spazio 900, storica location nel cuore di Roma, ha ospitato la registrazione dell’evento tv Women for Women against Violence – Camomilla Award. Nato per promuovere il contrasto alla violenza di genere e sostenere le donne che combattono il tumore al seno, ha accolto molti volti noti. Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa. Women for Women, attraverso testimonianze autentiche, vuole invece parlare di vita e dar voce a chi non smette mai di combattere e vince ogni giorno. E lo farà raccontando anche il difficile percorso di rinascita che tante donne devono affrontare in solitudine, offrendo però un messaggio di speranza e incoraggiamento. Dalla violenza – qualsiasi essa sia – si può uscire. Courtesy of Press ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 12 maggio 2022) Spazio 900, storica location nel cuore di Roma, ha ospitato la registrazione dell’evento tvforagainst Violence – Camomilla Award. Nato per promuovere il contrasto alla violenza di genere e sostenere le donne che combattono il tumore al seno, ha accolto molti volti noti. Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa.for, attraverso testimonianze autentiche, vuole invece parlare di vita e dar voce a chi non smette mai di combattere e vince ogni giorno. E lo farà raccontando anche il difficile percorso di rinascita che tante donne devono affrontare in solitudine, offrendo però un messaggio di speranza e incoraggiamento. Dalla violenza – qualsiasi essa sia – si può uscire. Courtesy of Press ...

Advertising

pinghe73570577 : RT @haraNikkei: Female CEO ratio in Asia: ???? 13.1% #Singapore ???? 6.4% #China ???? 4.7% #India ... ???? 0.3% #Japan - sectortweets : Dal sexting al revenge porn: Cinzia Ercolano mi intervista per Women for Security - VittorioZenardi : Parata di stelle alla VII edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Award” - AngelicDongju : @fIowerbmb WE ARE it’s our decision as strong indipendent women Di essere deboli con loro 5 picciotti mi fa morire… - IREISGufficiale : VII edizione “Women for Women Against Violence – Camomilla Award”: evento TV al femminile dedicato alle vittime di… -