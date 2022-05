Willy Monteiro, il pm ha deciso: “Ergastolo per i fratelli Bianchi” (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante niente possa riportare Willy Monteiro in vita, la giustizia ha messo fine a quello che per tutti è stato un episodio di tanta, inspiegabile, cattiveria e sofferenza. Dopo le accurate ricostruzioni della notte tra il 5 e il 6 Settembre 2020 a Colleferro, in cui Willy è stato costretto a smettere di vivere dai pugni, calci e botte dei quattro, ecco le condanne chieste dal pm Taglialatela alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone. Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 24 anni di carcere per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Leggi anche: Willy Monteiro, il pm in aula: ‘È stata un’aggressione selvaggia, un omicidio volontario’ Responsabili di omicidio volontario Tutta la pubblica accusa è unanime sul fatto che i quattro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Nonostante niente possa riportarein vita, la giustizia ha messo fine a quello che per tutti è stato un episodio di tanta, inspiegabile, cattiveria e sofferenza. Dopo le accurate ricostruzioni della notte tra il 5 e il 6 Settembre 2020 a Colleferro, in cuiè stato costretto a smettere di vivere dai pugni, calci e botte dei quattro, ecco le condanne chieste dal pm Taglialatela alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone.per iMarco e Gabriele, 24 anni di carcere per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Leggi anche:, il pm in aula: ‘È stata un’aggressione selvaggia, un omicidio volontario’ Responsabili di omicidio volontario Tutta la pubblica accusa è unanime sul fatto che i quattro ...

