Wikipedia blinda di nuovo la pagina di San Marino per l’Eurovision | la mossa per evitare “vandalismi” degli italiani

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi Sansuè stata protetta anche durante l’edizione 2022 delsong content, pergli assalti di vandalismo che si sono verificati diversi anni fa. La pratica di impedire le modifiche alladella piccola repubblica duranteè infatti ormai una tradizione consolidata per l’enciclopedia online, almeno da quando nel 2017 Sandiede un voto basso a Francesco Gabbani in gara per l’Italia, contribuendo al suo sesto posto con “Occidentali’s Karma”. Anche quest’annoaveva messo in conto che qualcuno potesse manomettere lacon insulti o gesti goliardici, soprattutto considerando la partecipazione di Achille Lauro alla gara proprio per San ...