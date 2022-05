WhatsApp, registrare le chiamate telefoniche: ecco come fare (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutti conoscono WhatsApp: l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. L’uso che se ne fa è spropositato: viene utilizzata per parlare con gli amici, con i familiari e, spesso, in ambito lavorativo da circa 2 milioni di utenti. Tra le varie soluzioni e innovazioni che WhatsApp ha prodotto in questi ultimi anni ci sarebbe quella di registrare le chiamate. come è possibile? La possibilità di registrare chiamate su WhatsApp Gli utenti hanno notato che registrare le telefonate direttamente dall’app non è possibile. Certo, di modi ce ne sono a bizzeffe. Basti pensare all’utilizzo di un secondo telefono che fa da registratore. Questo, però, in molti casi non è possibile in quanto per poter registrare occorrerebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutti conoscono: l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. L’uso che se ne fa è spropositato: viene utilizzata per parlare con gli amici, con i familiari e, spesso, in ambito lavorativo da circa 2 milioni di utenti. Tra le varie soluzioni e innovazioni cheha prodotto in questi ultimi anni ci sarebbe quella dileè possibile? La possibilità disuGli utenti hanno notato chele telefonate direttamente dall’app non è possibile. Certo, di modi ce ne sono a bizzeffe. Basti pensare all’utilizzo di un secondo telefono che fa da registratore. Questo, però, in molti casi non è possibile in quanto per poteroccorrerebbe ...

