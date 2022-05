WhaleFin nuovo sponsor del Chelsea

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Accordo fatto tra ile la piattaforma per il trading di criptovalute. Il club inglese, in attesa dell'approvazione al passaggio della proprietà da Roman Abramovich alla cordata guidata da Todd Boehly, ha siglato un accordo diizzazione da 20 milioni di sterline, poco più di 23 milioni di euro. A partire dalla prossima settimana, il logo diapparirà sulla manica delle divise dei Bleus, ancora in attesa di individuare ilmain. Secondo il Financial Times, l'accordo era già stato raggiunto lo scorso mese di gennaio, poi slittato dopo la messa in vendita del club in seguito alle sanzioni contro l'oligarca russo.