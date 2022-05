Wanna Marchi ritorna in tv: scatta la polemica. Cosa sta succedendo (Di giovedì 12 maggio 2022) La nota conduttrice di televendite Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono finite ancora una volta nel caos mediatico. I dettagli. In modo particolare la generazione degli anni’80 e ’90… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 12 maggio 2022) La nota conduttrice di televenditee la figlia Stefania Nobile sono finite ancora una volta nel caos mediatico. I dettagli. In modo particolare la generazione degli anni’80 e ’90… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AleGuerani : @paologerbaudo @jacopo_1949 Non stiamo a scomodare Lenin, qua siamo a vendere come contestazione del sistema il pas… - amdo61 : @BiondoNik Gente ha eletto ad eroe Orsini, la Wanna Marchi della geopolitica. - unsilented : RT @amdo61: @FrncscPltn Orsini è la Wanna Marchi della geopolitica. - FedericoCattin2 : @hipsterdelcazzo @irishxever @aedan83 Amico di Stefania Nobile e Wanna Marchi. Amico di Filippo Champagne. Live su… - nikofrn : @Joe911S No wanna marchi dava alla gente, quello che voleva la gente, speranza obbliga la gente contro la propria… -