Von der Leyen | Russia minaccia per l' ordine mondiale

(Di giovedì 12 maggio 2022) "L'unione europea vuole avere un ruolo piu' attivo nell'Indo - pacifico e maggiori responsabilita' in questa regione che e' cosi' vitale per la nostra prosperita'", ha detto la presidente della ...

... ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , durante la conferenza stampa a margine del vertice Ue - Giappone. 'Ciò mi porta alla questione della Russia , che è oggi la ...Nei giorni scorsi, la stessa presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, aveva riferito che l'esecutivo Ue si esprimerà sulla richiesta di Kiev il mese prossimo.'L'unione europea vuole avere un ruolo piu' attivo nell'Indo-pacifico e maggiori responsabilita' in questa regione che e' cosi' vitale per la ...'In questo mondo imprevedibile l'Ue vuole rafforzare la propria partnership con uno dei suoi più vicini alleati. Pubblicità Insieme lavoriamo per creare più opportunità economiche e per affrontare le ...