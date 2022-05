Vlahovic, il messaggio post finale Coppa Italia commuove i tifosi della Juve (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del centravanti bianconero messaggio d’amore di Dusan Vlahovic dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Su Instagram, ecco le parole del bomber della Juventus: «Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all’inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del centravanti bianconerod’amore di Dusandopo la sconfitta indi. Su Instagram, ecco le parole del bomberntus: «Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all’inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, il messaggio di #Vlahovic - yayamathilde : RT @mirkonicolino: #Vlahovic e il messaggio per la #Juventus sui suoi canali social: 'Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una… - carlo24 : RT @mirkonicolino: #Vlahovic e il messaggio per la #Juventus sui suoi canali social: 'Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@juventusfc I Il messaggio su Instagram di Dusan #Vlahovic dopo la sconfitta in #CoppaItaliaFrecciarossa - BlackWhite1977 : RT @mirkonicolino: #Vlahovic e il messaggio per la #Juventus sui suoi canali social: 'Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una… -