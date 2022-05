Vlahovic e l'isolamento Covid violato. Il pm chiede l'archiviazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Il pm di Firenze Giovanni Solinas avrebbe chiesto l'archiviazione dell'indagine sull'ex attaccante viola Dusan Vlahovic aperta a seguito del suo viaggio a Torino a gennaio scorso, per sottoporsi alle ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 12 maggio 2022) Il pm di Firenze Giovanni Solinas avrebbe chiesto l'dell'indagine sull'ex attaccante viola Dusanaperta a seguito del suo viaggio a Torino a gennaio scorso, per sottoporsi alle ...

