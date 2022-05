Vlahovic come questa leggenda della Juventus: il gol è identico (Video) (Di giovedì 12 maggio 2022) Dusan Vlahovic è stato molto criticato in queste ultime partite, ma il suo rendimento non è certo stato negativo e con l’Inter ha emozionato. Ci sono delle partite e dei momenti che sono in grado di far entrare per sempre nella storia un calciatore, tanto è vero che sono moltissimi i modi in cui esso possa farcela, segnando un gol o realizzando dei grandi interventi difensivi che possano far così elevare sempre di più il suo livello internazionale, con Dusan Vlahovic che ha sfruttato la Coppa Italia contro l’Inter per far tornare alla mente un momento incredibile nella storia del calcio. Dusan Vlahovic Juventus (Ansa Foto)Quando la stagione è complicata e le cose non vanno per il verso giusto è sempre giusto cercate di avere pazienza con i giocatori, anche perché non può mai essere il singolo che da solo può ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Dusanè stato molto criticato in queste ultime partite, ma il suo rendimento non è certo stato negativo e con l’Inter ha emozionato. Ci sono delle partite e dei momenti che sono in grado di far entrare per sempre nella storia un calciatore, tanto è vero che sono moltissimi i modi in cui esso possa farcela, segnando un gol o realizzando dei grandi interventi difensivi che possano far così elevare sempre di più il suo livello internazionale, con Dusanche ha sfruttato la Coppa Italia contro l’Inter per far tornare alla mente un momento incredibile nella storia del calcio. Dusan(Ansa Foto)Quando la stagione è complicata e le cose non vanno per il verso giusto è sempre giusto cercate di avere pazienza con i giocatori, anche perché non può mai essere il singolo che da solo può ...

Advertising

capuanogio : #Vlahovic in difficoltà nella #Juventus? I numeri dicono di no. Senza rigori, segna quasi come con la #Fiorentina m… - pomons2 : In tutto questo io penso ancora a Vlahovic che esulta come un pazzo al 52esimo per avere tirato la palla in bocca a… - Scoty_Live : @fedech2202 Detto da chi ha in squadra tuffatori olimpici come cuadrado e vlahovic, fa più che ridere. - NatalinoGiuse : Oggi come oggi non scambierei Vlahovic con Giroud Poi potrei sbagliare e questo tra 6 mesi diventa più forte di P… - Black_Blue85 : @wazzaCN Per me non basta questo per il rigore, come anche il contatto De Vrij/Vlahovic. Poi non sono convinto che… -