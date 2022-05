Vladimir Putin, dove si trova il presidente russo il giorno del compleanno della presunta amante (Di giovedì 12 maggio 2022) Da mesi si parla di una presunta relazione top secret tra il presidente russo Vladimir Putin e Alina Kabaeva, ex ginnasta. Sono sempre di più gli indizi che portano a pensare che tra i due ci sia veramente del tenero. Ecco cosa ha fatto oggi Vladimir Putin, nel giorno in cui Alina compie 39 anni. Vladimir Putin, cosa ha fatto per il compleanno di Alina Kabaeva La presunta amante di Vladimir Putin, compie 39 anni oggi, giovedì 12 maggio. Sembra che lo zar abbia deciso di farle visita. Il presidente russo è volato da lei a Sochi, sulle rive del Mar Nero. Secondo gli ultimi gossip, Alina abiterebbe ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022) Da mesi si parla di unarelazione top secret tra ile Alina Kabaeva, ex ginnasta. Sono sempre di più gli indizi che portano a pensare che tra i due ci sia veramente del tenero. Ecco cosa ha fatto oggi, nelin cui Alina compie 39 anni., cosa ha fatto per ildi Alina Kabaeva Ladi, compie 39 anni oggi, giovedì 12 maggio. Sembra che lo zar abbia deciso di farle visita. Ilè volato da lei a Sochi, sulle rive del Mar Nero. Secondo gli ultimi gossip, Alina abiterebbe ...

Advertising

GiovaQuez : Il tentativo di dividere le persone tra pacifisti e guerrafondai in occidente è quantomeno strumentale. Di guerrafo… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - rusembitaly : Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha preso parte alla manifestazione del Reggimento Immortale ne… - drndbl : RT @Axen0s: Ma quanto vi dà Putin? Dai, che si capisce benissimo che a voi della pace non Ve ne frega un minchia... Dai, quanto prendete da… - StefaniaFalone : RT @GenCar5: Considero irragionevoli le paturnie geopolitiche di Vladimir #Putin a giustificazione dell'aggressione all'#Ucraina e resta pe… -