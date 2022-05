Vittoria in finale di Coppa Italia, Correa festeggia con la fidanzata sul campo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il calciatore dell'Inter e Chiara Casiraghi si sono scambiati un bacio dopo la Vittoria dei nerazzurri contro la Juventus Leggi su golssip (Di giovedì 12 maggio 2022) Il calciatore dell'Inter e Chiara Casiraghi si sono scambiati un bacio dopo ladei nerazzurri contro la Juventus

Advertising

Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - Inter : ? | FISCHIO FINALE ?? Vittoria nerazzurra e poker! Grandi ragazzi! #InterEmpoli 4?? - 2?? Powered by… - Inter : ?? | FISCHIO FINALE E sono 3 punti! Vittoria importantissima alla Dacia Arena ???? #UdineseInter 1? - 2? ? 12'-… - fabio251110 : RT @Giamssss: Finale di stagione ancora tutto da giocare per i tifosi della Lazio, che dopo la vittoria di ieri sera in coppa Italia, potre… - UgoUV6 : RT @Giamssss: Finale di stagione ancora tutto da giocare per i tifosi della Lazio, che dopo la vittoria di ieri sera in coppa Italia, potre… -