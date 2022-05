Virtus Entella-Foggia, Playoff Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo l’1-0 dell’andata resta ancora tutto aperto fra Foggia e Virtus Entella. I satanelli, grazie alla rete di Curcio al 90esimo, hanno qualche chance in più per credere nel sogno promozione, ma ai liguri basta un solo gol per rimettere tutto in parità ed inseguire il ritorno in Serie B dopo un solo anno di C. Il fischio d’inizio a Virtus Entella-Foggia, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff, è in programma alle ore 20:30 di questa sera sul manto erboso del Comunale di Chiavari. In caso di parità di reti segnate alla fine del doppio confronto, a passare il turno saranno i padroni di casa, in virtù del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season. Il momento delle due squadre I padroni di casa si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo l’1-0 dell’andata resta ancora tutto aperto fra. I satanelli, grazie alla rete di Curcio al 90esimo, hanno qualche chance in più per credere nel sogno promozione, ma ai liguri basta un solo gol per rimettere tutto in parità ed inseguire il ritorno inB dopo un solo anno di C. Il fischio d’inizio a, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dei, è in programma alle ore 20:30 di questa sera sul manto erboso del Comunale di Chiavari. In caso di parità di reti segnate alla fine del doppio confronto, a passare il turno saranno i padroni di casa, in virtù del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season. Il momento delle due squadre I padroni di casa si ...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - sportli26181512 : Playoff Serie C, le partite del 1° turno nazionale e dove vederle: Appuntamento su Sky stasera con tre partite di r… - NandoArm8 : Oggi quest'uomo compie 75 anni. Anziché fare il pensionato a casa, oggi si gioca la qualificazione al 2° turno dei… - PEFIORENTINA : ???? ???? ???? Calcio Tonight Serie C Promotion Play Off Round 3 2nd Leg 19.30 KOs Feralpisalo v Pescara ( Aggregate… -