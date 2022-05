VIDEO – Tremenda caduta al Giro d’Ungheria | Olav Kooij trasportato in ospedale

(Di giovedì 12 maggio 2022) Bruttadurante la seconda tappa del, che ha visto Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) trionfare avanti a Rudy Barbier (Israel – PremierTech) e Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen – Baloise). All’ingresso dell’ultimo chilometro una scivolata ha innescato un vero e proprio effetto domino, con tre quarti del gruppo rimasto attardato. La parte più pericolosa dell’accaduto è che alla sinistra dei corridori non c’erano delle protezioni per evitare eventuali impatti con gli alberi e i piloni di acciaio situati sul bordo strada: alcuni ciclisti sono infatti volati in quella direzione, senza riportare troppe conseguenze. C’è chi però ha dovuto alzare bandiera bianca: è il giovane velocista, leader della generale dopo il successo di ieri, che è stato...

