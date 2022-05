VIDEO La mano di Tacconi accarezza quella della figlia | il commovente video social

Advertising

NicolaPorro : 'Il discorso di #Putin? Diciamo che...'. #Capuozzo non le manda a dire alla stampa italiana. E svela chi ha ora il… - Fred988874512gf : RT @gustasfdin: MANO - haikuu20 : RT @gustasfdin: MANO - giuseppeq_bott : RT @cicciobarletta: Alzi la mano chi sta ancora godendo... ???????? #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItaliaFinal #IMInter #MadeIt… - DesMattia : RT @cicciobarletta: Alzi la mano chi sta ancora godendo... ???????? #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItaliaFinal #IMInter #MadeIt… -

Virgilio Sport

Stavolta a pubblicare un aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi è sua figlia Virginia, 17 anni, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso unche mostra la suamentre accarezza e stringe quella del padre, ricoverato nell'ospedale di Alessandria dal 23 aprile scorso. Da quel giorno in cui un lieve mal di testa mattutino, segnale ...La musica mi ha dato una grandenel trovare un po' di ordine, mi ha dato il ritmo ") e privata ... Un po' come succede al protagonista deldel suo ultimo singolo, la serenata rock' n' roll ' ... Stefano Tacconi, nuovo video della figlia: la sua mano la accarezza Continuano i lievi e progressivi miglioramenti dell'ex portiere della Juve e della Nazionale, Stefano Tacconi, ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile scorso ...Secondo Reuters, la rapina è avvenuta in pieno giorno nella zona di Place Ventom, nel centro di Parigi. Nel filmato catturato, puoi vedere un rapinatore ...