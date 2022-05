Victoria Cabello e Paride Vitale vincono Pechino Express 9

(Di giovedì 12 maggio 2022)La nona edizione di, la prima made in Sky nonchè la prima caratterizzata da una doppia conduzione (quella di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio), è stata vinta da, i Pazzeschi. Seconde classificate Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, mentre la medaglia di bronzo è per gli Sciacalli Aurora Leone e Fru (Gianluca Colucci). La gara di, che li ha portati per oltre settemila chilometri dalla Turchia agli Emirati Arabi sulla rotta dei sultani, è stata caratterizzata sempre da grande leggerezza e voglia di divertirsi, il che non ha significato mettere da parte ...

e Paride Vitale sono i vincitori di "Pechino Express" nella prima edizione firmata Sky. Una coppia che funziona perché basta su un'amicizia vera, complementare come negli amori più ...Nel cuore dello skyline di Dubai incoronata la coppia vincitrice: sono "I Pazzeschi"e Paride Vitale. Seconde classificate Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma E Figlia", terzo posto per "Gli Sciacalli" Aurora Leone e FruA condurre le coppie verso il traguardo ben due conduttori: Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Chi ha vinto Pechino Express Dopo l’eliminazione degli Sciacalli, in corsa per la vittoria ...Emozionante e incerta fino all’ultimo metro, faticosa come tutti i 7000 chilometri di questo viaggio indimenticabile, la finale di Pechino ...