Viaggio a sorpresa: Ronn Moss compra una masseria nel trailer del film con Lino Banfi (Di giovedì 12 maggio 2022) Ronn Moss e Lino Banfi sono i protagonisti della commedia Viaggio a sorpresa, ecco il trailer e il poster del film. L'8 giugno arriverà nelle sale la commedia Viaggio a sorpresa con star Ronn Moss e Lino Banfi e online sono stati condivisi il trailer e il poster del progetto diretto da Roberto Baeli. Nel video si anticipa qualche dettaglio di quello che accade quando un americano viene ingannato online e arriva in Italia convinto di aver acquistato una masseria. La situazione diventa molto complicata, ma l'esperienza in Puglia sembra destinata a cambiargli per sempre la vita.

