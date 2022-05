Via Padova a Milano si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto (Di giovedì 12 maggio 2022) Il progetto ViaPadovaMondo, sostenuto da Pulsee Luce e Gas, partirà il primo settembre con tante opere site specific collocate lungo la via. Un’iniziativa che nasce per creare un dialogo con il territorio, sviluppando al meglio il messaggio di inclusività sociale Leggi su vanityfair (Di giovedì 12 maggio 2022) Il progetto ViaMondo, sostenuto da Pulsee Luce e Gas, partirà il primo settembre con tante opere site specific collocate lungo la via. Un’iniziativa che nasce per creare un dialogo con il territorio, sviluppando al meglio il messaggio di inclusività sociale

Advertising

whitemilani : RT @Green__Planner: Via Padova a Milano, laboratorio rigenerativo urbano - Green__Planner : Via Padova a Milano, laboratorio rigenerativo urbano - ilregginoit : Reggio, avviati i lavori per il nuovo manto stradale in Via Padova · Il Reggino - aniramiznat : RT @ManLanTuit: In principio ci è stato raccontato che non si trovavano #giovani #lavoratori (da sfruttare) perchè preferivano 'il divano'… - MichailBakunin : RT @ManLanTuit: In principio ci è stato raccontato che non si trovavano #giovani #lavoratori (da sfruttare) perchè preferivano 'il divano'… -