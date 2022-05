Vezzali: “Tra calcio e tennis al Foro Italico successo made in Italy” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ieri ho vissuto una splendida giornata da Sottosegretaria, ex atleta e appassionata di sport: prima agli Internazionali di tennis con la sfida tutta italiana tra Sinner e Fognini, poi alla finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Indipendentemente da chi ha vinto e ai quali vanno i miei complimenti, il vero ed entusiasmante successo è quello del made in Italy”. Così la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, commenta la giornata di ieri al Foro Italico tra gli Internazionali Bnl di tennis con il derby italiano sul campo centrale e la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. “Abbiamo assistito a qualcosa di unico: nello stesso luogo, il Parco del Foro Italico, e in contemporanea, si sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ieri ho vissuto una splendida giornata da Sottosegretaria, ex atleta e appassionata di sport: prima agli Internazionali dicon la sfida tutta italiana tra Sinner e Fognini, poi alla finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Indipendentemente da chi ha vinto e ai quali vanno i miei complimenti, il vero ed entusiasmanteè quello delin”. Così la sottosegretaria allo sport, Valentina, commenta la giornata di ieri altra gli Internazionali Bnl dicon il derby italiano sul campo centrale e la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. “Abbiamo assistito a qualcosa di unico: nello stesso luogo, il Parco del, e in contemporanea, si sono ...

