Vezzali | “Organizzazione perfetta per gli Internazionali e Coppa Italia”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “Ieri ho vissuto una splendida giornata da Sottosegretaria, ex atleta e appassionata di sport: prima aglidi tennis con la sfida tuttana tra Sinner e Fognini, poi alla finale ditra Inter e Juventus. Indipendentemente da chi ha vinto e ai quali vanno i miei complimenti, il vero ed entusiasmante successo è quello del made in Italy”. Così la sottosegretaria allo sport, Valentina, commenta la giornata di ieri al Foro Italico tra gliBnl di tennis con il derbyno sul campo centrale e la finale ditra Inter e Juventus. “Abbiamo assistito a qualcosa di unico: nello stesso luogo, il Parco del Foro Italico, e in contemporanea, si sono svolti due grandi eventi ...

**Sport: Vezzali, 'record incassi e pubblico per tennis e Coppa Italia, passione e organizzazione'**

... dopo due anni di pandemia, e soprattutto a una organizzazione che oserei dire perfetta", ha aggiunto la Sottosegretaria intercettata dall'Adnkronos nei pressi di Palazzo Chigi. "Per questo ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per la riuscita di questi eventi". Una vera e propria festa dello sport ottenuta grazie alla riapertura totale degli impianti all'aperto, dopo due anni di pandemia, e soprattutto a una organizzazione che oserei dire perfetta.