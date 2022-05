Veepee | il settore del turismo online ha ripreso a crescere

Leggi su influencertoday

(Di giovedì 12 maggio 2022) In primavera, e non solo, la voglia di evadere è tanta. Con l’arrivo delle belle giornate, il momento è propenso per pensare alle vacanze e sognare di evadere: in dirittura d’arrivo sono i vari ponti e le ferie estive. Tempestivamente, è ora di organizzarle, pensando ad un sapiente bilanciamento – tra esperienze pregresse da ripetere e non, facendo i conti con le varie aspettative in termini di meta e di tipologia di vacanza. Dalle abitudini alle aspirazioni:, e-commerce leader delle flash- sales in Europa, svuota la valigia degli italiani e indaga sui retroscena della loro vacanza – reale o ideale che sia – tra preparazione, scelte eco-responsabili, souvenir insoliti o compagnia perfetta: l’imbarco è immediato. Secondo l‘Osservatorio Innovazione Digitale neldella School of Management del Politecnico di Milano, nel 2021 in Italia ...