Valvulopatie cardiache in aumento, ma linee-guida anacronistiche (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Diversi rappresentanti del mondo della cardiologia hanno recentemente richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul crescente numero di pazienti affetti da Valvulopatie cardiache. In questa categoria rientrano diverse malattie caratterizzate da un malfunzionamento nel controllo del flusso di sangue, a causa di un danno o un difetto di una delle quattro valvole cardiache (mitrale, aorta, tricuspide, polmonare). La comunità scientifica è concorde nel considerare le Valvulopatie un problema di salute pubblica – spesso sottovalutato – serio e crescente, che necessita di maggiori attenzioni. Recenti dati hanno infatti evidenziato come le patologie delle valvole cardiache siano in continuo aumento, arrivando ad affliggere fino a 1 persona su 8 nella popolazione degli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Diversi rappresentanti del mondo della cardiologia hanno recentemente richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul crescente numero di pazienti affetti da. In questa categoria rientrano diverse malattie caratterizzate da un malfunzionamento nel controllo del flusso di sangue, a causa di un danno o un difetto di una delle quattro valvole(mitrale, aorta, tricuspide, polmonare). La comunità scientifica è concorde nel considerare leun problema di salute pubblica – spesso sottovalutato – serio e crescente, che necessita di maggiori attenzioni. Recenti dati hanno infatti evidenziato come le patologie delle valvolesiano in continuo, arrivando ad affliggere fino a 1 persona su 8 nella popolazione degli ...

