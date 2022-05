Advertising

Tebigeek

Di Andre Giove - 10/05/2022Owens, sorella del Presidente degli Stati Uniti, si è resa protagonista di un vero e proprio sostegno esplicito verso una possibile candidatura di Meghan Markle alla presidenza del 2024. ......la decisione tedesca è anche 'una forte affermazione del duro messaggio dell'amministrazione, ...78% ottenuto dalla loro candidata,Pecresse, al primo turno delle presidenziali. Secondo il ... Meghan Markle Buon candidato per la futura presidenza: Valerie Biden Valerie Biden Owens, sorella del presidente Usa Joe, approva in un’intervista un'eventuale candidatura di Meghan Markle alla Casa Bianca ...Ireland take part in the second semi of the 2022 Eurovision Song Contest on Thursday night -- but can Brooke Scullion take us to the final