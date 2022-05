“Vaffancul*, non sei leale!”, Estefania lascia Roger all’Isola dei Famosi – VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) Su Playa Sgamada si continua a discutere degli avvenimenti accaduti durante la diretta dell’Isola dei Famosi ed Estefania ha confessato di essere d’accordo con la scelta di Laura di dare il bacio di Giuda a Roger nonostante la relazione che li unisce (che pare fortemente in discussione). Estefania lascia Roger all’Isola dei Famosi: “Vaffancul*, non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 12 maggio 2022) Su Playa Sgamada si continua a discutere degli avvenimenti accaduti durante la diretta dell’Isola deiedha confessato di essere d’accordo con la scelta di Laura di dare il bacio di Giuda anonostante la relazione che li unisce (che pare fortemente in discussione).dei: “, non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Vaffancul*, non sei leale!”, Estefania lascia Roger all’Isola dei Famosi – VIDEO - Woongmate : eh ma vaffancul questo è perchè la gente non mette più le cazzo di mascherine - pauloxsempre_10 : Ma vaffancul* ti pareva che non davano manco un rigore all'inter - KissBoyHrry : il sorriso non posso farcela vaffancul - Fabiola02493158 : @RobertoBurioni @ricpuglisi IO VOGLIO FAR CIRCOLARE UN VAFFANCUL@ CHE NON SI FERMA FINCHÉ NON CI ANDATE TUTTI QUANTI... BUFFONI...?????? -