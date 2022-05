Vaccino | Draghi “L' Italia donerà altri 31 milioni di dosi”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lo sviluppo di vaccini efficaci e l'organizzazione di campagne vaccinali di successo hanno segnato una svolta nella lotta contro la pandemia. In molti dei nostri paesi abbiamo rimosso le restrizioni, riaperto le scuole, riavviato l'economia. Abbiamo salvato vite e siamo tornati a una vita normale. Ma – come sappiamo fin troppo bene – la pandemia non è finita”. Lo ha detto il premier Marionel videomessaggio in occasione del Global Covid Summit.“Dall'inizio dell'anno – aggiunge – abbiamo avuto una media di 1,7di casi di Covid-19 al giorno in tutto il mondo.Siamo ancora dietro il nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in tutti i paesi entro la metà del 2022.Il divario vaccinale si sta riducendo, ma il tasso di copertura in alcuni paesi rimane al di sotto del 10%.L'ha già ...