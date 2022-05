“Va squalificato”. Isola dei Famosi, il naufrago appeso a un filo: gli ultimi fatti lo accusano (Di giovedì 12 maggio 2022) All’Isola dei Famosi i colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente è a rischio eliminazione. Nei giorni scorsi ad accendere le luci dei riflettori erano stati Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. Non solo Roger Balduino ed Estefania Bernal, che nelle ultime ore hanno un po’ di problemi, a quanto pare è sbocciato l’amore anche tra altri due naufraghi. I sospetti c’erano già ma ora sono i diretti interessati a non volersi più nascondere. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger. E Mercedesz Henger, riferendosi alla sua pigrizia: “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende lui, ma in verità prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) All’deii colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente è a rischio eliminazione. Nei giorni scorsi ad accendere le luci dei riflettori erano stati Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. Non solo Roger Balduino ed Estefania Bernal, che nelle ultime ore hanno un po’ di problemi, a quanto pare è sbocciato l’amore anche tra altri due naufraghi. I sospetti c’erano già ma ora sono i diretti interessati a non volersi più nascondere. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger. E Mercedesz Henger, riferendosi alla sua pigrizia: “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende lui, ma in verità prima ...

