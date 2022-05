Advertising

Agenzia_Ansa : Dl Ucraina bis: Senato conferma fiducia con 178. Draghi aggiorna ministri su missione Usa. Conte, basta armi #ANSA - masechi : ?? Punto nave: - No news da Ue su petrolio ???? e sanzioni - Brent a 111 ?? ?? - Wall Street: Dow - 3,55 Nasdaq -5% - S… - laregione : Il Senato Usa conferma Jerome Powell alla guida della Fed - MediasetTgcom24 : Usa, Senato conferma Powell nel secondo mandato alla guida della Fed #PRESIDENTE - willerdino : RT @lucianocapone: Filo Russia e filo Cina ('Putin e Xi sono un argine al pensiero unico'), filo Assad e anti Nato ('Non ha più senso'), di… -

AGI. - Ildegli Stati Uniti ha confermato Jerome Powell presidente della Federal Reserve per un secondo mandato. L'assemblea plenaria ha votato, come previsto, a favore di Powell, con 80 voti contro 19. ...Nel pieno di una dura battaglia contro l'inflazione, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato confermato per un secondo mandato. Ilha votato 80 a 19 per dare a Powell un secondo mandato di quattro anni al timone della banca centrale, in un voto a lungo rinviato in mezzo a polemiche roventi dopo che il presidente Joe ...Il Senato americano ha votato 80 a 19 a favore di Powell al timone della banca centrale, in un voto a lungo rinviato dopo diverse polemiche.AGI. - Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Jerome Powell presidente della Federal Reserve per un secondo mandato. L'assemblea plenaria ha votato, come previsto, a favore di Powell, con 80 voti c ...